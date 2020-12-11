Бюджетный смартфон Nokia 4.3 получит тройную камеру

Профильное издание 91mobiles поделилось подробностями о доступном смартфоне Nokia 4.3, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 6,5-дюймовый экран с врезанной фронтальной камерой, корпус с размерами 162,9:77,1:10,5 мм, вертикально ориентированную тройную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, боковые клавиши управления, порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Напомним, что вышедший в начале прошлого года Nokia 4.2 получил 5,71-дюймовый дисплей с разрешением HD+, платформу Snapdragon 439, сдвоенную тыльную камеру и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч.