Бюджетный смартфон OnePlus Clover засветился в GeekBench

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о недорогом смартфоне OnePlus Clover, который еще не был представлен официально. Итак, бенчмарк подтверждает наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 10 (OxygenOS). В одноядерном тестировании аппарат набрал 245 баллов, а в многоядерном – 1174 балла.

Предыдущие слухи прочили устройству батарею ёмкостью 6000 мАч, 6,52-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1560:720 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, слот для карт памяти microSD, сканер отпечатков пальцев, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт и 3,5-мм разъем для наушников.