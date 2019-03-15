Бюджетный смартфон Oppo A1K получит аккумулятор на 4000 мАч

В сети появились подробности о бюджетном смартфоне Oppo A1K, официальный анонс которого ожидается в ближайшее время. Смартфону прочат доступную платформу Helio P22, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 6-дюймовый дисплей с разрешением HD+, аккумулятор емкостью 4000 мАч, а также предустановленную графическую оболочку ColorOS 6 на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Еще одной новинкой Oppo станет смартфон A5s, который должен получить 6,2 дюймовый экран, сдвоенную тыльную камеру, процессор Helio P35 и аккумулятор на 4230 мАч.