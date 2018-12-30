Бюджетный смартфон Oppo Realme A1 получит аккумулятор на 4200 мАч

2018-12-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oppo Realme A1; [87]
В сеть утекли рендеры и подробности о бюджетном смартфоне Oppo Realme A1, который еще не был представлен официально. Устройству прочат восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, 8 Мп фронтальную камеру, сдвоенную основную камеру на 2 Мп и 13 Мп, аккумулятор на 4200 мАч и предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Что до дизайна, то здесь нас ждет привычный каплевидный вырез на передней панели, горизонтально расположенная сдвоенная камера и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Ориентировочная цена смартфона составляет 150 долларов.


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