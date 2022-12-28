Бюджетный смартфон Poco C50 представят 3 января

В базе данных IMEI появились сведения о смартфоне Poco C50, который проходит под каталожным номером 220733SPI. Такое же обозначение имеет уже выпущенный ранее Redmi A1+. Это значит, что аппарат оснастят 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 8 Мп и 0,3 Мп, четырехъядерной платформой MediaTek Helio A22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR и модемом 4G/LTE, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников. Его цена составит около 100 долларов.