Бюджетный смартфон Realme C12 получил АКБ на 6000 мАч

Компания Realme представила смартфон C12, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой MedaiTek Helio G35, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, тройной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, адаптером питания мощностью 10 Вт (поддержки быстрой зарядки не предусмотрено), сканером отпечатков пальцев на задней панели, 3,5-мм разъемом для наушников, тройным лотком для карт памяти и SIM, корпусом размерами 164,5:75,9:9,8 мм, массой 209 г, а также двумя расцветками – красной и синей. Цена смартфона в Индонезии составляет 128 долларов.

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