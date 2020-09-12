Бюджетный смартфон Realme C17 получит SoC Snapdragon 460

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Realme C17, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит новенькую платформу Snapdragon 460, производительность которой сравнима с Snapdragon 660/662/665 и 6 ГБ оперативной памяти. Наличие столь мощного процессора может стать отличным подспорьем в борьбе с бюджетными моделями Redmi.

Напомним, что недавно был представлен смартфон Realme C15, который оснащается аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, 6,5-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 20:9 и разрешением HD+, процессором Helio G35, 3/4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 13, 8, 2 и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, отдельным слотом для карт памяти MicroSD, 3,5 мм разъемом для наушников и предустановленной Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI.