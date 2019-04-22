Бюджетный смартфон Realme C2

Компания Realme анонсировала новый смартфон Realme C2.

Этот смартфон рекламируется как бюджетный аппарат, содержащие некоторые функции среднего уровня, которые могут нарушить работу бюджетного сегмента. Realme C2 оснащен 12-нм чипсетом Helio P22 в сочетании с комбинациями памяти 2/16 ГБ и 3/32 ГБ. Основная двойная камера такая же, как на Realme C1 (2019) - 13 Мп + 2 Мп. Поскольку этот телефон представляет собой устройство 2019 года, он поставляется с оболочкой Color OS 6.0 на основе Android Pie.

Телефон будет предлагаться в цветах Diamond Blue и Diamond Black.