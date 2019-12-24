Бюджетный смартфон Redmi 9 получит мощный процессор

В сети появилась новая порция подробностей о бюджетном смартфоне Redmi 9, который будет представлен в первой половине следующего года. Точнее, о платформе, на которой он будет построен – MediaTek Helio G70. Сообщается, что данный чипсет получит два ядра Cortex-A75 с частотой 2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,7-1,8 ГГц и графические ускоритель Mali-G52 MC2. Данные характеристик в точности повторяют спецификации Helio P65, которая используется в смартфоне Vivo Y5s. Судя по всему, в MediaTek решили переименовать свой процессор. Так или иначе, производительность данной SoC находится на одном уровне с довольно мощными Snapdragon 665/675.