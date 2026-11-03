Samsung Galaxy A58 5G будет поддерживать 45-Вт зарядку

В базе данных регулятора 3C обнаружилось упоминание о смартфоне Samsung Galaxy A58 5G, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, аппарат оснастят поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки (15В/3А) и поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Зарядного адаптера в комплекте поставки не будет. Остальные подробности не раскрываются.

Напомним, что выпущенное в марте этого года предыдущее поколение в лице Galaxy A57 5G имеет в своём оснащении фирменную 4-нанометровую платформу Exynos 1680 с максимальной частотой 2,9 ГГц и графикой Xclipse 550, 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), металлическую рамку корпуса, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также корпус толщиной 7,4 мм и массой 196 граммов.