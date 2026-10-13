Смартфон Samsung Galaxy A58 засветился в сети

На сервере компании Samsung обнаружилась прошивка смартфона Galaxy A58, который придет на смену выпущенному в марте этого года Galaxy A57. Разработка прошивки говорит о том, что работа над смартфоном идет полным ходом. Характеристики грядущей новинки пока не приводятся. Официальный релиз, как предполагается, состоится в первом квартале следующего года.

Напомним, что Samsung Galaxy A57 5G имеет в своём оснащении фирменную 4-нанометровую платформу Exynos 1680 с максимальной частотой 2,9 ГГц и графикой Xclipse 550, 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), металлическую рамку корпуса, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, корпус толщиной 7,4 мм и массой 196 граммов и операционную систему Android 16 «из коробки».