Глобальная версия REDMI Note 17 5G оценена в 380 евро

Компания Xiaomi представила глобальную версию смартфона REDMI Note 17 5G, которая может похвастаться огромным 6,99-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2396:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Новинка также имеет в своем оснащении 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 c тактовой частотой до 2,3 ГГц, графикой Adreno 613 и модемом 5G, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, сдвоенную основную камеру с главным модулем на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 7700 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт, корпус с габаритами 169,7:79,14:8,45 мм и весом 225 граммов, защиту от пыли и брызг согласно степени IP65 и фирменную прошивку HyperOS 3 на базе ОС Android 16 «из коробки». Цена базовой конфигурации составляет 380 евро.