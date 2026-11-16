Объявлена дата выхода складного смартфона HUAWEI Mate X8

Компания HUAWEI объявила, что официальная презентация складного смартфона Mate X8 состоится 24 ноября в Китае. Производитель также опубликовал качественные изображения грядущей новинки. Смартфон выйдет в черной, белой, красной, зеленой и фиолетовой расцветках корпуса. Покупатели смогут выбирать из конфигураций с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,5-дюймовый внешний экран, 8,15-дюймовый внутренний складной дисплей, основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (крупный сенсор и оптика с переменной диафрагмой) и 50 Мп (перископический телеобъектив с датчиком RYYB), фирменную однокристальную систему Kirin 9050 Pro и батарею ёмкостью 6000 мАч.