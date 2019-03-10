Бюджетный смартфон Redmi Go

Аппарат получил IPS-дисплей диагональю 5 дюймов с разрешением 1280х720 пикселей. Основная камера представлена сенсором на 8 Мп с апертурой f/2.2, разрешение селфи-модуля — 5 Мп. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч. В качестве операционной системы производитель выбрал Android 8.1 Oreo (Go Edition) с предустановленными Go-версиями основных приложений Google.За производительность Redmi Go отвечает четырёхъядерный процессор Snapdragon 425 с тактовой частотой до 1,4 ГГц при поддержке 1 ГБ оперативной памяти, объём внутреннего хранилища составляет 8 или 16 ГБ с возможностью расширения картами microSD до 128 ГБ.Стоимость смартфона составит 5900 тысяч рублей.