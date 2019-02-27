Смартфон Redmi Note 7 сломали пополам в тесте на прочность. Видео

Все мы помним видео, на которых бюджетным смартфоном Xiaomi Redmi Note 7 кололи орехи, всячески подчеркивая его прочность. Но теперь до него добрался видеоблогер JerryRigEverything, и новинке Xiaomi пришлось несладко. Рукастый блогер просто сломал смартфон пополам в своем фирменном бессмысленном тесте на изгиб. Остальные испытания Redmi Note 7 прошел на обычном уровне.

Напомним, что новинка оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.