Бюджетный смартфон Redmi Note 7 выйдет за пределы Китая 28 февраля

2019-02-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 7; [219]
Руководитель Xiaomi в Индии Ману Кумар Джейн объявил о том, что бюджетный смартфон Redmi Note 7 появится в глобальной продаже уже 28 февраля. Напомним, что новинка оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Версия с 3/32 ГБ оценена в Китае в 148 долларов, 4/64 ГБ – $176, 6/64 ГБ –206 долларов.


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