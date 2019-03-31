Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20e засветился на рендерах

Если слухи не врут, то 10 апреля компания Samsung представит сразу четыре смартфона: Galaxy A20e, Galaxy A40, Galaxy A60 и Galaxy A90. Сегодня в сети появились рендеры младшей модели Galaxy A20e, которая должна оказаться слегка упрощенной и более компактной версией уже представленного Galaxy A20. В остальном дизайн этих моделей окажется идентичным.

Напомним, что Galaxy A20 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем типа Infinity-V с каплевидным вырезом и разрешением 720:1560 пикселей, сдвоенной тыльной камерой с датчиками разрешением 13 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, фирменным чипсетом Exynos 7884, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч, сканером отпечатков пальцев, а также модулем NFC и поддержкой платёжного сервиса Samsung Pay. Габариты устройства равны 158,4:74,7:7,8 мм.