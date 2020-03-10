Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M21 не за горами

Компания Samsung готовит к выходу новый бюджетный смартфон Galaxy M21. В сети появилась информация его анонса.

Конечно же дата презентации смартфона объявлено не официально, но по слухам, смартфон Samsung Galaxy M21 компания представит 16 марта 2020 года.

Новинка получит 6.4 дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением экрана FHD+. За производительность смартфона будет отвечать фирменный восьмиядерный процессор Exynos 9611 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Основная камера получит три модуля: 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Сколько будет стоить новинка к сожалению не известно.