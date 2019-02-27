Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30 получил отличные характеристики

Компания Samsung представила в рамках выставки MWC 2019 недорогой смартфон Galaxy M30, который оценен в Индии в 210 и 250 долларов в зависимости от версии. Новинку оснастили 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем Infinity-U с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, тройной основной камерой на 13, 5 и 5 Мп, довольно шустрым фирменным процессором Exynos 7904, аккумулятором на 5000 мАч, портом USB-C, черной и синей расцветками, версией с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также вариантом с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Продажи смартфона стартуют уже 7 марта.