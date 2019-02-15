Бюджетный смартфон Sony Xperia L3 будет стоить $200

Заслуживающий доверия источник поделился подробностями и рендерами бюджетного смартфона Sony Xperia L3, который будет представлен в конце февраля на выставке MWC 2019. Аппарат получит 5,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1440:720 пикселей, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой на 13 и 2 Мп, неназванную однокристальную систему MediaTek среднего уровня, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти – 32 ГБ, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, а также аккумулятор на 3300 мАч. В качестве операционной системы будет использоваться Android 8.1 Oreo. Ориентировочная цена смартфона составляет 200 долларов.