Бюджетный смартфон Sony Xperia L3 получил двойную камеру

Компания Sony представила в рамках выставки MWC 2019 бюджетный смартфон Xperia L3, в основе которого лежит восьмиядерный чипсет MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графическим ускорителем IMG PowerVR GE8320 и сотовым модемом LTE. Новинку также оснастили 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ-флеш-памяти, 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 720p+ и соотношением сторон 18:9, аккумулятором на 3300 мАч, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, поддержкой карт памяти microSD, а также предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo. Смартфон появится в продаже в ближайшие недели, однако цена пока не сообщается.