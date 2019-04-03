Бюджетный смартфон Tecno CAMON i4

Компания Tecno представила в Индии новый смартфон под названием CAMON i4. Это самый доступный смартфон с тройной камерой на сегодняшний день.

Аппарат оснащен 6,22-дюймовым HD+ дисплеем с крошечным вырезом сверху для селфи камеры. Экран может похвастаться соотношением сторон 19,5:9 и соотношением сторон экрана к рамке 88,6% что обеспечивает лучшее качество просмотра. CAMON i4 использует восьмиъядерный чипсет Helio P22 от MediaTek, на пару с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. CAMON i4 работает на платформе Android 9 Pie с фирменной оболочкой HiOS 4.6. Смартфон был оценен в 175 долларов.