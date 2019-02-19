Бюджетный смартфон Vivo U1 получил аккумулятор на 4030 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью U1, цена которой составила 120, 145 и 175 долларов в зависимости от версии. Новинку оснастили процессором Snapdragon 439, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, аккумулятором емкостью 4030 мАч, фронтальной камерой с датчиком разрешением 8 Мп, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, а также поддержкой функции Face Unlock. Смартфон выйдет в трех градиентных расцветках. Его размеры равны 155:75:8,3 мм, а масса –163,5 г.