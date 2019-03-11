Компания Vivo выпустила новый бюджетный смартфон Vivo Y91i. Аппарат поставляется с 6,22-дюймовым дисплеем Halo FullView с разрешением экрана 1520 × 720 пикселей и вырезом на экране для селфи камеры. Производительность обеспечивается 12-нанометровым чипсетом MediaTek Helio P22 SoC с поддержкой ядра IMG PowerVR GE8320. Чипсет дополнительно сопряжен с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ или 32 ГБ памяти в зависимости от варианта. Встроенное хранилище может быть дополнительно расширено до 256 ГБ с помощью карты microSD. Vivo Y91i оснащен задней камерой на 13MP f / 2.2 со светодиодной вспышкой и фронтальной камерой 8MP f / 1.8. Работает смартфон на базе Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой FunTouch OS 4.0. В телефоне есть функция Face id. Смартфон питается от аккумулятора на 4,030 мАч. Стоимость смартфона начинается от 114 долларов.