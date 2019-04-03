Бюджетный смартфон XOLO Era 5X

Компания XOLO выпустила бюджетный смартфон ERA 5X. Новый смартфон XOLO Era 5X будет доступен в режиме AI Studio, что позволяет пользователям делать снимки в шести различных режимах камеры.

XOLO Era 5X оснащен 5,7-дюймовым дисплеем HD + IPS In-Cell и работает на четырехъядерном процессоре MediaTek Helio A22 SoC с тактовой частотой 2,0 ГГц и графическим процессором IMG PowerVR GE. Он включает в себя 3 ГБ оперативной памяти DDR3 и 32 ГБ памяти встроенной памяти, которые можно расширить до 128 ГБ с помощью карты microSD. Есть сканер отпечатков пальцев и Face Unlock. Телефон работает на платформе Android 8.1 Oreo. Стоимость смартфона составляет 110 долларов.