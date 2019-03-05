Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7 показался на фото

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA опубликовал фотографии бюджетного смартфона Redmi 7, официальный анонс которого состоится 6 марта в Мадриде. Снимки подтверждают двойную камеру, сканер отпечатков пальцев и градиентные расцветки корпуса. Предполагается, что их будет восемь: чёрная, красная, синяя, розовая, белая, зелёная, фиолетовая и серая. Устройству прочат сдвоенную основную камеру на 12 Мп, 6,26 дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей и аккумулятор ёмкостью 3900 мАч.