Бюджетный смартфон компаний OnePlus получит процессор Snapdragon 765G

Китайская компания OnePlus работает над выпуском бюджетного флагмана под названием OnePlus Z.

Новинка получит 6.55 дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления экрана 90 герц. Также на дисплее разместят круглое отверстие для 16 МП фронтальной камеры и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 765G в паре 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Также заявлена поддержка сети пятого поколения 5G. Питаться смартфон будет от аккумулятора ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт. Основная камера получит три модуля на 64 Мп + 16 Мп + 2 Мп.