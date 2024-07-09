Бюджетный телевизор Xiaomi TV A 32 2025 вышел в Европе

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных телевизоров доступной моделью Xiaomi TV A 32 2025, которая оценена на европейском рынке в 170 евро. Новинка характеризуется металлическим корпусом Unibody, 32-дюймовой матрицей с разрешением 1366:768 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, однокристальной системой с четырьмя ядрами, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, двумя 5-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X, двухдиапазонным адаптером беспроводной связи Wi-Fi, поддержкой Bluetooth 5.0, двумя интерфейсами HDMI, по одному порту USB 2.0 и Ethernet, а также предустановленной операционной системой Google TV.

65-дюймовый телевизор Hisense A7NQ оценен в 1000 евро …
Компания Hisense выпустила в Европе телевизоры линейки A7NQ, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, …
98-дюймовый телевизор TCL Q10K Mini LED оценен в $2760 …
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров линейкой Q10K Mini LED, в которую вошли модели с диагональ…
85-дюймовый телевизор TCL S Class S5 оценен в $1000…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией S Class S5, в которую вошли модели с размером 43, 5…
Представлены бюджетные телевизоры TCL C69B QLED TV…
Компания TCL пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией C69B QLED TV, в которую вошли модели с ди…
Телевизор Xiaomi TV A Pro 2025 оценен в 500 евро …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Xiaomi TV A Pro 2025, в которую вошли модели с д…
75-дюймовый телевизор TCL C855 оценили в 170 тысяч рублей …
Компания TCL выпустила в российскую продажу телевизоры флагманской серии TCL C855, в которую вошли модели…
Представлен бюджетный телевизор TCL Thunderbird 5 SE 2024 …
Компания TCL пополнила ассортимент бюджетных телевизоров моделью Thunderbird 5 SE 2024, которая основана …
Телевизоры Samsung QLED 4K TV 2024 оценили от 790 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров серией QLED 4K TV 2024, в которую вошли модели с диаго…
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor