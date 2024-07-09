Бюджетный телевизор Xiaomi TV A 32 2025 вышел в Европе

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных телевизоров доступной моделью Xiaomi TV A 32 2025, которая оценена на европейском рынке в 170 евро. Новинка характеризуется металлическим корпусом Unibody, 32-дюймовой матрицей с разрешением 1366:768 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, однокристальной системой с четырьмя ядрами, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, двумя 5-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X, двухдиапазонным адаптером беспроводной связи Wi-Fi, поддержкой Bluetooth 5.0, двумя интерфейсами HDMI, по одному порту USB 2.0 и Ethernet, а также предустановленной операционной системой Google TV.