Bugatti и Tidal Audio создали новую аудиосистему

Французский производитель суперкаров Bugatti и немецкий специалист по аудио Tidal устанавливают новые стандарты в индустрии домашнего аудио. Обе компании являются лидерами в своих областях, а коллекция «Bugatti of Home Audio» предлагает превосходное качество, непревзойденное мастерство и непревзойденную эксклюзивность аудитехники. Согласно пресс-релизу, Bugatti и Tidal Audio объединились, чтобы стремиться к безграничному совершенству, чтобы работать с исключительным дизайном, усилиями и бескомпромиссным духом. Сотрудничество начинается с серии динамиков Tidal Royale, разделенных на две темы: Monocoque и Duotone. Естественно, данная техника стоит безумных денег и подойдет разве что для истинных ценителей и миллионеров.