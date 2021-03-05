C SEED M1 стоит безумных денег и выезжает из пола

Официально представлен новый C SEED M1 — это огромный 165-дюймовый складной телевизор с технологией MicroLED, который является настоящей мечтой мечтой как любителей сериалов с Netflix, так и настоящих ценителей минимализма, поскольку этот огромный телевизор можно сложить и разместить в полу вашего дома. C SEED M1 отличается от гибких OLED-телевизоров, предоставляемых такими компаниями, как LG, так как он использует MicroLED вместо обычного OLED, и он не просто сворачивается в коробку, когда он не используется. Вместо этого телевизор складывается в четыре панели, которые заезжают в пол и больше не беспокоят пользователя своими габаритами. Это действительно важный бонус, особенно если вы хотите купить телевизор за 400 тысяч долларов и потом прятать его в пол.