CHERRY выпустила две игровые мыши MW 9100 и MC 2.1

Компания CHERRY выпустила две игровые мыши MW 9100 и MC 2.1. На данный момент, доступность и стоимость мышек не раскрыты.

Игровая мышь для правшей, CHERRY MC 2.1 идеально ложится в руку благодаря эргономичной форме. Новинка оснащена RGB-подсветкой с более чем 16,8 миллионов цветов. Датчик Pixart позволяет регулировать чувствительность мыши до 5000 DPI. Приложение CHERRY UTILITY открывает широкие возможности для настройки мыши. Прорезиненное полупрозрачное колесо мыши с тактильными ребрами обеспечивает идеальный захват и функционал.

Беспроводная компьютерная мышь CHERRY MW 9100 имеет компактный дизайн и удобно лежит в руке. Новинка также имеет возможность регулировки чувствительности между 1000, 1600 и 2400 dpi. Литиевой батареи хватает на несколько недель работы. Мышь удобно заряжается с помощью прилагаемого кабеля USB-C, пока вы просто продолжаете работать. Беспроводную компьютерную мышь можно подключить через Bluetooth или через радиоприемник 2,4 ГГц.
Комментарии и отзывы CHERRY MW 9100
Анонсирована двухрежимная беспроводная мышь Lenovo YOGA M5…
Анонсирована двухрежимная беспроводная мышь Lenovo YOGA M5Lenovo анонсировала беспроводную двухрежимную мышь YOGA M5, и теперь она доступна для покупки в Китае. Ко…
Logitech G представляет беспроводную игровую мышь G303 Shrou…
Logitech G представляет беспроводную игровую мышь G303 ShrouLogitech G, торговая марка Logitech и ведущий новатор в области игровых технологий и оборудования, в парт…
Игровая мышь XPG Vault Concept со встроенным SSD…
Игровая мышь XPG Vault Concept со встроенным SSDXPG только что анонсировала новую концепцию игровой мышки. Это игровая мышь с RGB-подсветкой, которая нич…
Беспроводная мышь SteelSeries Aerox 3…
Беспроводная мышь SteelSeries Aerox 3SteelSeries представила новую серию беспроводных мышей Aerox 3 2022 Edition. Цены на Aerox 3 2022 Edition…
Genesis представила игровой коврик в стиле World of Warships…
Genesis представила игровой коврик в стиле World of WarshipsКомпания Genesis представила игровой коврик в стиле популярной игры World of Warships. …
Обзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсве…
Обзор OKLICK 905G INVASION. Недорогая игровая мышка с подсвеТестируемая сегодня игровая мышка OKLICK 905G INVASION относится к недорогому сегменту. Из ее особенносте…
DeepCool представляет свою первую игровую мышь MC310…
DeepCool представляет свою первую игровую мышь MC310DeepCool, известный мировой бренд, специализирующийся на разработке и производстве компьютерных компонент…
Genesis представляет игровую мышь Krypton 750…
Genesis представляет игровую мышь Krypton 750Genesis Krypton 750 - игровая мышь, которая впечатляет не только своими параметрами, но также долговечнос…
Обзор Xtrfy MZ1. Легкая игровая мышка под шутерыОбзор Xtrfy MZ1. Легкая игровая мышка под шутеры
Обзор SVEN RX-G815. Недорогая игровая мышка с регулировкой веса и макросамиОбзор SVEN RX-G815. Недорогая игровая мышка с регулировкой веса и макросами
Обзор HIPER QM-3 SOLATRIS. Игровая мышка с грузиками и макросамиОбзор HIPER QM-3 SOLATRIS. Игровая мышка с грузиками и макросами
Обзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Беспроводная игровая мышь с подсветкойОбзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Беспроводная игровая мышь с подсветкой
Обзор Harper Gaming Hunter GM-B35. Недорогая игровая мышка с дополнительными клавишамиОбзор Harper Gaming Hunter GM-B35. Недорогая игровая мышка с дополнительными клавишами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor