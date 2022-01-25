CHERRY выпустила две игровые мыши MW 9100 и MC 2.1

Компания CHERRY выпустила две игровые мыши MW 9100 и MC 2.1. На данный момент, доступность и стоимость мышек не раскрыты.

Игровая мышь для правшей, CHERRY MC 2.1 идеально ложится в руку благодаря эргономичной форме. Новинка оснащена RGB-подсветкой с более чем 16,8 миллионов цветов. Датчик Pixart позволяет регулировать чувствительность мыши до 5000 DPI. Приложение CHERRY UTILITY открывает широкие возможности для настройки мыши. Прорезиненное полупрозрачное колесо мыши с тактильными ребрами обеспечивает идеальный захват и функционал.

Беспроводная компьютерная мышь CHERRY MW 9100 имеет компактный дизайн и удобно лежит в руке. Новинка также имеет возможность регулировки чувствительности между 1000, 1600 и 2400 dpi. Литиевой батареи хватает на несколько недель работы. Мышь удобно заряжается с помощью прилагаемого кабеля USB-C, пока вы просто продолжаете работать. Беспроводную компьютерную мышь можно подключить через Bluetooth или через радиоприемник 2,4 ГГц.