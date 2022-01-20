CHERRY выпустила компьютерные мыши MW 9100 и MC 2.1

CHERRY, специалист по компьютерным устройствам ввода из Германии, начинает новый 2022 год с выпуска первых двух продуктов. Ассортимент продукции расширят две новые компьютерные мыши: CHERRY MW 9100 и CHERRY MC 2.1.

Разрешение CHERRY MW 9100 можно настроить в 3 шага. Кнопка DPI позволяет переключаться между 1000, 1600 и 2400 dpi одним нажатием кнопки. Когда индикатор состояния указывает на низкий уровень заряда батареи, мышь можно зарядить с помощью прилагаемого кабеля USB-C, и можно спокойно продолжить работу. Одного заряда литиевой батареи хватит на несколько недель.

Для максимальной гибкости беспроводная компьютерная мышь может быть подключена к вашему устройству через Bluetooth или через радиоприемник 2,4 ГГц. Ползунковый переключатель в нижней части мыши позволяет переключаться между этими типами соединения, и в обоих случаях при передаче используется шифрование AES-128. Во время поездки, CHERRY MW 9100 можно хранить в прилагаемой транспортировочной сумке. USB-приемник хранится внутри мыши на магните.

CHERRY MC 2.1 — ваш выбор не только в плане комфорта, но и производительности. Как игровая мышь, CHERRY MC 2.1 идеально лежит в руке — эргономика и производительность имеют первостепенное значение. Силиконовые вставки по бокам с ненавязчивой текстурой поверхности особенно удобны. Благодаря сверхгибкому кабелю, уменьшенному весу и большим подушечкам скольжения компьютерная мышь легко скользит по поверхности.

Особое внимание привлекает прорезиненное полупрозрачное колесико мыши с тактильными ребрами для наилучшего захвата. Поскольку он прозрачный, он демонстрирует полный цветовой спектр с 16,8 миллионами цветов (RGB) и различными световыми эффектами. Вы можете шаг за шагом настроить датчик Pixart с точным разрешением 5000 dpi непосредственно с помощью переключателя dpi на мыши.

Дальнейшие параметры настройки предоставляются программным обеспечением CHERRY UTILITY, к которому можно быстро получить доступ, нажав кнопку CHERRY. Программное обеспечение также позволяет свободно программировать и сохранять индивидуальные профили пользователей.
Комментарии и отзывы CHERRY MW 9100
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