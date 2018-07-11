COUGAR объявляет о выпуске корпуса Conquer Essence Micro ATX / Mini ITX

COUGAR объявляет о выпуске нового компактного корпуса Conquer Essence. Conquer Essence, уникальный корпус в своем превосходном подходе к компактным сборкам.COUGAR Conquer Essenceначнет появится в розничной продаже в конце июля по MSRP в размере 229 долларов сначала в США, после чего вскоре начнутся поставки в остальном мире. Как и в оригинальной Conquer, основная чертой Conquer Essence является его уникальный дизайн. Открытая конструкция на основе алюминия с вырезанная на ЧПУ и две закаленные стеклянные панели создают особый стиль, который имеется в продукции COUGAR.