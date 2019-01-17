CTL Chromebook Tab Tx1 с шикарным дисплеем

В последнее время китайские компании стали активно работать в направлении планшетов на операционной системе Chromebook. Дело в том, что подобные устройства сами по себе доступные и их покупают те пользователи, которые хотят получить полноценный продукт за адекватные деньги. Теперь в продажу поступил CTL Chromebook Tab Tx1, который при довольно низкой цене обзавелся дисплеем с невероятным разрешением 2048 на 1536 точек и производительной начинкой. Для своей стоимости, а за планшет просят всего 300 долларов, это шикарные характеристики. В данной ситуации никаких серьезных недостатков просто нет, планшет шикарен для большинства повседневных задач. Вопрос лишь в стоимости для отечественного пользователя и дате релиза в России.