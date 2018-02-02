Cамым успешным смартфоном Apple официально стал iPhone X

Apple опубликовала финансовый отчёт за прошедший квартал. По словам гендиректора Тима Кука, этот период стал самым успешным в истории Apple за счёт продаж iPhone X. Эта модель признана самой продаваемой — она показывала рекорды каждую неделю с момента выпуска в ноябре 2017.

Количество проданных смартфонов Apple снизилось на 1%, однако выручка в сравнении с аналогичным периодом годом ранее выросла на 13% — до 88,3 миллиардов долларов. Всего Apple продала 77,3 миллиона смартфонов. Они принесли компании 61,6 миллиарда долларов, причём средняя стоимость iPhone увеличилась с 696 до 796 долларов. Прибыль в отчётном периоде составила 20 миллиардов долларов против 17,9 миллиарда годом ранее.