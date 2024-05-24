Canalys оценила рынок смартфонов

При этом стоит отметить, что на некоторых рынках наибольшим спросом пользовались гаджеты стоимостью 100 долларов, так что их высокие продажи почти не сказались на прибыли производителей. При этом компания Samsung остаётся лидером с долей рынка в 19% несмотря на снижение объёма поставок на 20% в годовом исчислении. Это ожидаемо, поскольку корейский технологический гигант медленно смещает свою стратегию в сторону среднего и высокого ценовых сегментов, которые конкретно в этом регионе особенным спросом не пользуются. Конгломерат Transsion с Infinix, Tecno и iTel занимает уверенное второе место с долей рынка в 18% и впечатляющим ростом на 197% в годовом исчислении. Это очень внушительные показатели роста для рынка смартфонов.