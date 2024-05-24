Canalys оценила рынок смартфонов

Последний отчёт аналитического агентства Canalys о рынке смартфонов Юго-Восточной Азии показывает, что в данном регионе наблюдается приличный рост на 12% в годовом исчислении в первом квартале текущего года. Аналитики считают, что это первый признак восстановления рынка смартфонов после довольно трудного 2023 года, когда сегмент смартфонов существенно просел. Судя по информации специалистов, производители смартфонов поставили 23,5 миллиона единиц продукции за квартал, что довольно хороший показатель для текущего положения дел. Одной из главных движущих сил первого квартала специалисты называют праздничный период в регионах Азии — пользователи покупали устройства в качестве подарка себе или родным.

При этом стоит отметить, что на некоторых рынках наибольшим спросом пользовались гаджеты стоимостью 100 долларов, так что их высокие продажи почти не сказались на прибыли производителей. При этом компания Samsung остаётся лидером с долей рынка в 19% несмотря на снижение объёма поставок на 20% в годовом исчислении. Это ожидаемо, поскольку корейский технологический гигант медленно смещает свою стратегию в сторону среднего и высокого ценовых сегментов, которые конкретно в этом регионе особенным спросом не пользуются. Конгломерат Transsion с Infinix, Tecno и iTel занимает уверенное второе место с долей рынка в 18% и впечатляющим ростом на 197% в годовом исчислении. Это очень внушительные показатели роста для рынка смартфонов.