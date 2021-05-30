Canton Smart Soundbar 10 - новый мультирум SoundBar с Dolby Atmos

Canton выпустила умную звуковую панель Smart Soundbar 10. Благодаря разъемам HDMI, совместимым с 4K, встроенному Chromecast и Spotify Connect, звуковая панель Smart Soundbar 10 устанавливает новые стандарты в современном звуке домашнего кинотеатра, заполняющем всю комнату.

Canton Smart Soundbar 10 компактный и универсальный. Поддержка Dolby Atmos обеспечивает объемный звук, как в кинотеатре. Кроме того, звуковая панель поддерживает DTS HD и видеоформат HDR (High Dynamic Range). Управлять Smart Soundbar 10 можно с помощью голоса (Google Assistant) в приложении Google Home или с помощью голосовой команды в сочетании с отдельным Google Home Mini. Также новинка имеет сенсорные кнопки управления. Мощность системы составляет 300 Вт.

К Canton Smart Soundbar 10 можно подключить другие устройства серии Smart. Soundbar 10 поддерживает соединения WLAN на частоте 2,4 и 5 ГГц.

Звуковая панель Canton Smart Soundbar 10 продается по рекомендованной цене 899 евро.