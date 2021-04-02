Casio G-Squad Pro GSW-H1000 получили новую ОС

По слухам инсайдеров, компания Apple планирует выпустить защищенную версию своих умных часов Apple Watch, но этот сегмент уже активно наполняется устройствами различных производителей прямо сейчас. Например, Casio, наиболее известная своей серией прочных часов G-Shock, выпустила первые умные часы G-Shock, которые работают на операционной системе Android WearOS от Google. Умные часы Casio G-Squad Pro GSW-H1000 также являются первыми часами G-Shock с цветным дисплеем. Впрочем, стоит отметить, что устройство выполнено в том же дизайне, что и оригинальные устройства компании. Они спроектированы так, чтобы быть прочным и долговечным, но при этом предоставлять пользователю достаточно продвинутый набор функций.

Комментарии и отзывы Casio G-Squad Pro GSW-H1000
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