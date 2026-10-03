Часы Casio G-Shock GMW-B5000SB-1A2JF оценили в 695 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock GMW-B5000SB-1A2JF линейки FULL METAL, главной особенностью которой стали четыре лабораторно выращенных сапфира с круглой бриллиантовой огранкой. Новинка также характеризуется корпусом из нержавеющей стали, безелем из нержавеющей стали с IP-покрытием, инвертированным ЖК-экраном с защитным минеральным стеклом, ударопрочной конструкцией с завинчивающей тыльной крышкой, как в самых первых G-Shock минеральным стеклом, водонепроницаемостью до 200 метров, размерами 49,3:43,2:13 мм и массой 98 граммов, солнечной зарядкой Tough Solar, автономностью до 10 месяцев или до 22 месяцев в режиме энергосбережения, поддержкой радиосинхронизации Multi Band 6, поддержкой Bluetooth для подключения к смартфону через фирменное приложение WATCHES и автоматической LED-подсветкой Super Illuminator. Часы уже появились в продаже на дебютном японском рынке по эквивалентной цене в 695 долларов.