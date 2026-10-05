Google планирует релиз Fitbit Edge

Компания Google может вскоре представить новый фитнес-трекер Fitbit, который, судя по всему, станет преемником серии Charge. Устройство получит название Fitbit Edge, сообщает Android Headlines, и оно оснащено небольшим овальным дисплеем со стандартным набором функций для отслеживания физической активности. Новинка может объединить возможности серии Charge с более современным дизайном, а также получить встроенный GPS и ограниченный набор приложений Google. Компания не выпускала новый Charge с 2023 года, поэтому Fitbit Edge может стать долгожданной заменой этой серии.

Ещё одна интересная особенность Fitbit Edge заключается в совместимости как с Android, так и с iOS, как и у других фитнес-трекеров Fitbit. Pixel Watch 5 в этом отношении отличается — часы работают на Wear OS и совместимы только со смартфонами Android. Таким образом, Fitbit Edge может стать вариантом для владельцев iPhone, которые хотят получить устройство Google с дисплеем, но не готовы переходить на полноценные смарт-часы стороннего производителя. Наличие экрана при этом не превращает Edge в уменьшенную версию Pixel Watch. Согласно утечке, дисплей сможет показывать уведомления и поддерживать ограниченный набор приложений, включая Google Maps, YouTube Music и функцию поиска телефона. Также упоминается управление воспроизведением мультимедиа и музыкой. Полноценного магазина приложений, судя по всему, не будет, поэтому большинство дополнительных функций останутся за бортом.
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