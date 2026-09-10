Представлены умные часы Apple Watch Series 12

Вчера в рамках официальной презентации компания Apple представила Apple Watch Series 12. Главной особенностью новых часов стали функции Audio Intelligence на базе ИИ Siri. Одна из них, Live Rewind, позволяет посмотреть расшифровку последних 15 секунд недавно записанного аудио. Для этого достаточно два раза нажать на Digital Crown — после этого на экране часов появится текстовая расшифровка. Live Rewind помогает вспомнить, что только что было сказано во время разговора. При этом содержимое расшифровки также можно обсудить с Siri или сохранить в приложении Siri, чтобы вернуться к нему позже.

Другая функция, Siri Recap, использует фоновое прослушивание для создания заметок на основе звука, записанного часами. После завершения разговора Apple Intelligence автоматически формирует название и основные моменты в новом приложении Siri, позволяя пользователю меньше отвлекаться во время беседы и при этом сохранить её содержание. В Apple Watch также появилась функция распознавания звуков. Она предназначена в том числе для глухих и слабослышащих пользователей и способна работать даже без подключённого iPhone. Часы распознают такие звуки, как сирены, дверные звонки или плач ребёнка, после чего встроенный ИИ уведомляет пользователя об их обнаружении. Правда, функции Live Rewind и Siri Recap появятся не сразу — их реализуют в бета-версии watchOS 27 позднее в этом году. И на первом этапе они будут доступны только на английском языке, что немного грустно.
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