Представлены умные часы Apple Watch Series 12

Другая функция, Siri Recap, использует фоновое прослушивание для создания заметок на основе звука, записанного часами. После завершения разговора Apple Intelligence автоматически формирует название и основные моменты в новом приложении Siri, позволяя пользователю меньше отвлекаться во время беседы и при этом сохранить её содержание. В Apple Watch также появилась функция распознавания звуков. Она предназначена в том числе для глухих и слабослышащих пользователей и способна работать даже без подключённого iPhone. Часы распознают такие звуки, как сирены, дверные звонки или плач ребёнка, после чего встроенный ИИ уведомляет пользователя об их обнаружении. Правда, функции Live Rewind и Siri Recap появятся не сразу — их реализуют в бета-версии watchOS 27 позднее в этом году. И на первом этапе они будут доступны только на английском языке, что немного грустно.