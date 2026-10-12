В России стали доступны флагманские умные часы Amazfit T-Rex Dual Solar

Компания Amazfit сообщила о выходе на российском рынке своих флагманских умных часов T-Rex Dual Solar. Эта модель создана для продолжительных путешествий и многодневных экспедиций в условиях дикой природы, где ключевое значение имеют долгое время работы без подзарядки, надёжное позиционирование и способность выдерживать тяжёлые условия. Кроме того, T-Rex Dual Solar стали первыми в мире смарт-часами, объединившими AMOLED-экран и технологию двусторонней солнечной подзарядки. Устройство получило две солнечные панели — на передней и задней сторонах корпуса.

Лицевая панель собирает свет и превращает его в энергию прямо через дисплей. Если ежедневно держать часы на солнце три часа при освещённости 50 000 люкс, автономность может вырасти с 25 до 34 дней. Задняя крышка выполнена из стеклокерамики и несёт вторую солнечную панель, чья площадь вдвое превышает площадь передней. Отдельный режим Solar Priority переключает часы на сверхнизкое энергопотребление, что делает солнечную зарядку более эффективной, когда устройство снято с руки. Даже при полностью разряженном аккумуляторе энергия солнца позволяет вновь запустить часы вдали от розеток и воспользоваться базовыми функциями, среди которых карты и данные о маршруте.
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