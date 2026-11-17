Представлены недорогие умные часы Oppo Watch 5

Компания Oppo представила новые умные часы Oppo Watch 5 — модель ориентирована на любителей спорта и активного образа жизни. Примечательно, что это первые за долгое время смарт-часы бренда с прямоугольным экраном. Устройство оснащено 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390х450 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Глобальная яркость составляет 600 нит, а пиковая достигает 1500 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 5, корпус получил алюминиевую рамку, а толщина часов в самой массивной части составляет 9,2 мм. За программную часть отвечает ColorOS Watch 17, а аппаратной основой стал процессор BES2710IBP.

Для подключения предусмотрены Bluetooth 5.2 и NFC с поддержкой платёжных сервисов AliPay и WeChat Pay. Также часы получили встроенный GPS-приемник и голосового помощника Xiaobu Assistant от Oppo (только для Китая). Для контроля здоровья предусмотрены датчик температуры кожи, измерение пульса и уровня кислорода в крови, отслеживание сна и уровня стресса. Часы также поддерживают более 100 спортивных режимов, корпус защищён от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69, а водонепроницаемость 5 ATM позволяет использовать устройство во время плавания. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 351 мАч — по заявлению производителя, одного заряда хватает на срок до 7 дней работы. Стоимость новинки в Китае составляет 999 юаней или около 150 долларов, что по нынешним меркам вполне можно назвать доступным решением. Вопрос только в релизе за пределами Китая.