Часы Casio G-LIDE G-Shock GBX-H5600KI-5 оценили в 370 долларов

Компания Casio объявила о выходе на американский рынок часов G-LIDE G-Shock GBX-H5600KI-5, которые разрабатывались совместно с профессиональным серфером Каноа Игараси. Новинку оснастили коричневым корпусом и ремешком из биополимерного материала с рисунком прибрежных скал, массой 47 граммов, оптическим сенсором для измерения пульса и уровня содержания кислорода в крови, трехосевым акселерометром для отслеживания количества пройденных шагов, расстояния и скорости, алгоритмами анализа тренировок Polar, графиками приливов и отливов с возможностью сохранения 50 мест, поддержкой Bluetooth для соединения со смартфоном и работой в фирменном приложении Watches, поддержкой солнечной зарядки, временем автономной работы до 35 часов с мониторингом пульса или до месяца при обычном сценарии. Цена часов составила 370 долларов.

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