Huawei Watch GT 7 Pro оценили в 33 тысячи рублей

Компания Huawei выпустила в российскую продажу умные часы Watch GT 7 Pro м Watch GT 7, рекомендованная цена которых составила от 33 и от 26 тысяч рублей соответственно. До 9 октября покупатели смогут приобрести новинки со скидкой до 4 тысяч рублей.

Напомним, что старшая модель имеет в своем оснащении 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466:466 пикселей, яркостью до 3000 нит и защитным сапфировым стеклом, титановый корпус, заднюю крышку и безель из нанокристаллической керамики, размеры 45,6:45,6:11,25 мм и массу без ремешка 55,5 грамма, водонепроницаемость стандарта 5 ATM, защиту от воды и пыли IP69, фторэластомерные ремешки, поддержку 110 спортивных режимов, измерение уровня кислорода в крови, температуры тела и сердечного ритма, отслеживание качества сна и уровня стресса, анализ ЭКГ, поддержку Bluetooth 6.0 и NFC, поддержку беспроводной зарядки, двухдиапазонную спутниковую навигацию GPS (L1 + L5) и аккумулятор ёмкостью 867 мАч со временем автономной работы до 21 дня.
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