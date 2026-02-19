Casio выпустила четыре новые модели часов G-Shock

Компания Casio пополнила ассортимент часов G-Shock моделями GM-110YRA-8JF, GM-2100YRA-8JF, GM-5600YRA-8JF и GM-6900YRA-8JF. Все они уже доступны на европейском рынке по цене от 260 до 350 евро. Первая представляет собой аналогово-цифровое устройство с металлическим красным циферблатом и безелем из нержавеющей стали, GM-2100YRA-8JF отличается тонким металлическим корпусом с красными акцентами на циферблате. GM-5600YRA-8JF являются квадратными цифровыми часами G-Shock с ярким красным экраном, а GM-6900YRA-8JF получили большой круглый корпус. Все модели имеют фирменную ударопрочность, водонепроницаемость до 20 бар (200 м), минеральное стекло, автоматический календарь, будильник, таймер и подсветку.