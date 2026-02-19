Casio выпустила четыре новые модели часов G-Shock

Компания Casio пополнила ассортимент часов G-Shock моделями GM-110YRA-8JF, GM-2100YRA-8JF, GM-5600YRA-8JF и GM-6900YRA-8JF. Все они уже доступны на европейском рынке по цене от 260 до 350 евро. Первая представляет собой аналогово-цифровое устройство с металлическим красным циферблатом и безелем из нержавеющей стали, GM-2100YRA-8JF отличается тонким металлическим корпусом с красными акцентами на циферблате. GM-5600YRA-8JF являются квадратными цифровыми часами G-Shock с ярким красным экраном, а GM-6900YRA-8JF получили большой круглый корпус. Все модели имеют фирменную ударопрочность, водонепроницаемость до 20 бар (200 м), минеральное стекло, автоматический календарь, будильник, таймер и подсветку.

Часы OPPO Watch X3 засветились в сети …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание умных часов OPPO Watch X3, которые еще не …
Глобальную версию Amazfit T-Rex 3 Pro 44mm оценили в $380…
Компания Amazfit выпустила на американский рынок умные часы T-Rex 3 Pro 44 мм в расцветке Tactical Black.…
Часы Garmin Quatix 8 Pro оценили в 1300 долларов …
Компания Garmin объявила о выпуске умных часов Quatix 8 Pro, которые подойдут морякам и фанатам активного…
Представлены смарт-часы HMD Watch X1…
Компания HMD Global пополнила ассортимент умных часов моделями Watch X1 и Watch P1, которые построены на …
Представлены часы Casio G-Shock GA-2100CM …
Компания Casio объявила о выпуске аналогово-цифровых часов моделями G-Shock GA-2100CM-5AJF, GA-2100CM-8AJ…
Представлены смарт-часы Rollme G6…
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью G6, которая оценена в 80 долларов. Новинку осна…
Часы Casio Pro Trek PRW-B1000WM-1 оценили в 900 долларов …
Компания Casio объявила о выпуске часов Pro Trek PRW-B1000WM-1, созданный совместно с японским брендом Wh…
Часы HONOR Watch X5 оценили в 65 долларов…
Компания HONOR объявила о выпуске умных часов Watch X5, которые обойдутся на дебютном китайском рынке в э…
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
Обзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностьюОбзор Huawei Watch GT 6: элегантные часы с фантастической автономностью
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor