Представлены смарт-часы Soxai Ring 2

Японская компания Soxai объявила о выпуске второго поколения своего умного кольца, которое отслеживает жизненные показатели организма. Новинка характеризуется улучшенной оптической PPG-системой «Deep Sensing», измеряющую частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, стадии сна, факторы риска апноэ и температуру кожи, шириной 6,7 мм, толщиной 2,7 мм, массой от 2,1 до 2,7 грамма в зависимости от размера, корпусом из титанового сплава, временем автономной работы 14 дней, бесконтактной зарядкой, поддержкой NFC и Bluetooth Low Energy 5.0, водонепроницаемостью уровня 10 ATM и пятью расцветками. Цена кольца на дебютном японском рынке составляет эквивалент 260 долларов.

Мультиспортивные GPS - часы и компьютер для дайвинга. Обзор SUUNTO Ocean
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Умные часы по цене ремешка для Apple Watch Pro. Обзор DT ULTRA 3 Pro
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
