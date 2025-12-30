Представлены смарт-часы Amazfit Active Max

Компания Amazfit пополнила ассортимент умных часов моделью Active Max, которая оценена в 170 долларов. Новинку оснастили 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 480:480 точек, пиковой яркостью 3000 нит и закаленным стеклом, корпусом из алюминиевого сплава с полимерной тыльной частью, массой 39,5 грамма, водонепроницаемость 5 ATM, 4 ГБ флеш-памяти, поддержкой офлайн-карт, навигацией с пятью спутниковыми системами, 170 режимами тренировок, биометрическим датчиком BioTracker PPG для измерения пульса, уровня кислорода в крови, стресса и температуры кожи, микрофоном и динамиком, АКБ ёмкостью 658 мАч с автономностью до 25 дней в обычном режиме. Цена часов составляет 170 долларов.

