Официально: OPPO Watch X3 готовы к выходу

Компания OPPO объявила, что официальный релиз флагманских часов OPPO Watch X3 состоится 17 марта. Также производитель опубликовал несколько качественных изображений грядущей новинки в расцветках Infinite Titanium, Cosmic Orange и Gravity Black. Уже подтверждено наличие полностью титанового корпуса, прочности по стандарту MIL-STD-810H и защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.

Напомним, что недавно OPPO выпустила в Европе часы Watch S с корпусом из нержавеющей стали толщиной всего 8,9 мм и массой 35 граммов, 1,46-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 464:464 точки и пиковой яркостью 3000 нит, 16-канальным датчиком SpO₂, 8-канальным оптическим сенсором сердечного ритма, ЭКГ-электродами, датчиком для измерения температуры запястья, экспресс-проверкой состояния организма, поддержкой ИИ-тренера, временем автономной работы до 10 дней, водонепроницаемостью уровня 5ATM и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.