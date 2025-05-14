Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Сегодня поделимся опытом эксплуатации умных часов KOSPET TANK T3 ULTRA 2, которые производитель позиционирует как альтернативу дорогим Garmin и другим подобным решениям от конкурентов. Из особенностей выделяют контрастный AMOLED-экран, GPS с двойным диапазоном, аккумулятор, обеспечивающий две недели автономной работы. ориентированы они на любителей фитнеса и активного отдыха.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Комплектация

Коробке в форме куба из плотного картона. На лицевой стороне изображение часов и полученные награды, список характеристик. Есть QR-код для загрузки приложения.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Комплект включает зарядный кабель с магнитным креплением, защитный экран и набор для проведения его монтажа, ремешок, руководство пользователя.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Внешний вид

Представлены в нескольких вариантах цветового исполнения, а также доступна специальная версия, которую отличает наличие в комплекте дополнительного металлического ремешка.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

У часов брутальное внешнее исполнение в корпусе с защитой, удовлетворяющих требования MIL-STD0810H. Защита от воды IP69К. Это классика с круглым экраном и традиционным набором элементов управления.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Основа из стали, внутренняя сторона из полиамида. Комплектный ремешок из гипоаллергенного силикона. В них для крепления используется типовой замок, подобрать альтернативные варианты не составит проблем, ширина 22 мм.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

На боковых сторонах по две механические кнопки. Они используются для переключения пунктов меню и навигации. Кнопки хорошо определяются слепым методом и взаимодействовать через меню можно даже при попадании воды на поверхность сенсорного слоя на экране.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Вдоль края имеется видимый бортик, обеспечивающий дополнительную защиту от царапин и повреждений. На нем выгравированы, выполняемые действия кнопками, а также название серии часов.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Поверхность защитного стекла с глянцевым типом покрытия. Следы пальцев с него легко убираются салфеткой, есть олеофобное покрытие.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

С внутренней стороны медные контакты с магнитным замком. В комплекте с KOSPET TANK T3 ULTRA 2 идет кредл, подключаемый к USB. В центре выступающий островок с набором датчиков.

Экран

Для вывода изображения в часах используется контрастная AMOLED-матрица с диагональю 1.43 дюйма. Разрешение 466 на 466 пикселей. У экрана высокая контрастность и яркость достигающая 1000 нит. За счет высокого разрешения картинка не рассыпается на отдельные пиксели. Есть режим работы Always on Display.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

При эксплуатации на улице изображение остается хорошо читаемым под прямыми солнечными лучами. Мелкий шрифт и элементы интерфейса разборчивы. С часами комфортно работать при разных условиях эксплуатации.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Доступны регулировки по яркости и дополнительным параметрам. Выставляется время до автоматического выключения, а также включение поворотом руки или одним касанием.

Автономность

KOSPET TANK T3 ULTRA 2 оснащены аккумулятором с емкостью 470 мАч. Производителем заявлено две недели автономной работы, на практике при контроле тренировок и яркости выше среднего хватало на 8 дней работы без зарядки. В более щадящем режиме протянуть заявленное время будет проработать можно. Сеанс зарядки занимает полтора часа.

Софт

Владельцу необходимо будет провести настройку и синхронизацию через приложение KOSPET FIT. Доступно для iOS и Android. Сопряжение проходит по Bluetooth сканированием кода с экрана. Быстро и просто. Интерфейс приложения на русском языке.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Здесь характерный интерфейс с акцентом на вывод сводной информацией по активности за день и интервалам времени. Любые данные доступны в подробном виде. Сам набор редактируется, есть возможность убрать не актуальные.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

В разделе СПОРТ предлагаются тренировочные программы. Тут 170 различных вариантов. Шесть из них можно выставить в избранное. В этих тренировках помимо времени, сожжённых калорий, количества шагов идет учет пульса. Задаются цели на день. Ведется анализ и корректировка плана.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Есть двойной GPS, который увеличивает точность контроля при тренировках на открытом воздухе, бег, велопоездки, шаги.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

В настройках выбираются циферблаты для KOSPET TANK T3 ULTRA 2. Здесь же выбираются приложения, которые будут выводить уведомления. Настройка дополнительных параметров и активности.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Поддерживается синхронизация со сторонними сервисами, такими как Apple Health, Google Fit и Starva.

Интерфейс

В часах используется собственная операционная система, адаптированная под работу с круглым экраном. Доступен хороший выбор циферблатов, там и классика, и акцентирование активности.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Взаимодействовать можно свайпами, касанием к экрану и с помощью кнопок. Сделано все интуитивно.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Перелистывая экран можно смотреть сводные данные по активности, проводить замер пульса, посмотреть много других.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Несколько вариантов оформления списка приложений. Облако, список и карусель. С него можно запускать мониторинг здоровья, а также запускать нужный функционал.

Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

С часов можно звонить по Bluetooth, используя их для громкой связи. Замерить уровень кислорода в крови, посмотреть пагоду, компас, барометр. Управлять воспроизведением.

Итоги

KOSPET TANK T3 ULTRA 2 – продвинутые умные часы, выполненные в корпусе с круглым экраном и с защитой от воды и падений. Двойной GPS, контрастный AMOLED, барометр, хорошие показатели автономной работы, простой подбор ремешков, компас, приложение для смартфона.
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Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2
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