Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Комплект включает зарядный кабель с магнитным креплением, защитный экран и набор для проведения его монтажа, ремешок, руководство пользователя.
У часов брутальное внешнее исполнение в корпусе с защитой, удовлетворяющих требования MIL-STD0810H. Защита от воды IP69К. Это классика с круглым экраном и традиционным набором элементов управления.
Основа из стали, внутренняя сторона из полиамида. Комплектный ремешок из гипоаллергенного силикона. В них для крепления используется типовой замок, подобрать альтернативные варианты не составит проблем, ширина 22 мм.
На боковых сторонах по две механические кнопки. Они используются для переключения пунктов меню и навигации. Кнопки хорошо определяются слепым методом и взаимодействовать через меню можно даже при попадании воды на поверхность сенсорного слоя на экране.
Вдоль края имеется видимый бортик, обеспечивающий дополнительную защиту от царапин и повреждений. На нем выгравированы, выполняемые действия кнопками, а также название серии часов.
Поверхность защитного стекла с глянцевым типом покрытия. Следы пальцев с него легко убираются салфеткой, есть олеофобное покрытие.
С внутренней стороны медные контакты с магнитным замком. В комплекте с KOSPET TANK T3 ULTRA 2 идет кредл, подключаемый к USB. В центре выступающий островок с набором датчиков.
При эксплуатации на улице изображение остается хорошо читаемым под прямыми солнечными лучами. Мелкий шрифт и элементы интерфейса разборчивы. С часами комфортно работать при разных условиях эксплуатации.
Доступны регулировки по яркости и дополнительным параметрам. Выставляется время до автоматического выключения, а также включение поворотом руки или одним касанием.
Здесь характерный интерфейс с акцентом на вывод сводной информацией по активности за день и интервалам времени. Любые данные доступны в подробном виде. Сам набор редактируется, есть возможность убрать не актуальные.
В разделе СПОРТ предлагаются тренировочные программы. Тут 170 различных вариантов. Шесть из них можно выставить в избранное. В этих тренировках помимо времени, сожжённых калорий, количества шагов идет учет пульса. Задаются цели на день. Ведется анализ и корректировка плана.
Есть двойной GPS, который увеличивает точность контроля при тренировках на открытом воздухе, бег, велопоездки, шаги.
В настройках выбираются циферблаты для KOSPET TANK T3 ULTRA 2. Здесь же выбираются приложения, которые будут выводить уведомления. Настройка дополнительных параметров и активности.
Поддерживается синхронизация со сторонними сервисами, такими как Apple Health, Google Fit и Starva.
Взаимодействовать можно свайпами, касанием к экрану и с помощью кнопок. Сделано все интуитивно.
Перелистывая экран можно смотреть сводные данные по активности, проводить замер пульса, посмотреть много других.
Несколько вариантов оформления списка приложений. Облако, список и карусель. С него можно запускать мониторинг здоровья, а также запускать нужный функционал.
С часов можно звонить по Bluetooth, используя их для громкой связи. Замерить уровень кислорода в крови, посмотреть пагоду, компас, барометр. Управлять воспроизведением.