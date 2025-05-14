Защищенные умные часы с GPS и AMOLED. Обзор KOSPET TANK T3 ULTRA 2

Сегодня поделимся опытом эксплуатации умных часов KOSPET TANK T3 ULTRA 2, которые производитель позиционирует как альтернативу дорогим Garmin и другим подобным решениям от конкурентов. Из особенностей выделяют контрастный AMOLED-экран, GPS с двойным диапазоном, аккумулятор, обеспечивающий две недели автономной работы. ориентированы они на любителей фитнеса и активного отдыха.

Комплектация

Коробке в форме куба из плотного картона. На лицевой стороне изображение часов и полученные награды, список характеристик. Есть QR-код для загрузки приложения.

Комплект включает зарядный кабель с магнитным креплением, защитный экран и набор для проведения его монтажа, ремешок, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлены в нескольких вариантах цветового исполнения, а также доступна специальная версия, которую отличает наличие в комплекте дополнительного металлического ремешка.

У часов брутальное внешнее исполнение в корпусе с защитой, удовлетворяющих требования MIL-STD0810H. Защита от воды IP69К. Это классика с круглым экраном и традиционным набором элементов управления.

Основа из стали, внутренняя сторона из полиамида. Комплектный ремешок из гипоаллергенного силикона. В них для крепления используется типовой замок, подобрать альтернативные варианты не составит проблем, ширина 22 мм.

На боковых сторонах по две механические кнопки. Они используются для переключения пунктов меню и навигации. Кнопки хорошо определяются слепым методом и взаимодействовать через меню можно даже при попадании воды на поверхность сенсорного слоя на экране.

Вдоль края имеется видимый бортик, обеспечивающий дополнительную защиту от царапин и повреждений. На нем выгравированы, выполняемые действия кнопками, а также название серии часов.

Поверхность защитного стекла с глянцевым типом покрытия. Следы пальцев с него легко убираются салфеткой, есть олеофобное покрытие.

Экран

С внутренней стороны медные контакты с магнитным замком. В комплекте с KOSPET TANK T3 ULTRA 2 идет кредл, подключаемый к USB. В центре выступающий островок с набором датчиков.Для вывода изображения в часах используется контрастная AMOLED-матрица с диагональю 1.43 дюйма. Разрешение 466 на 466 пикселей. У экрана высокая контрастность и яркость достигающая 1000 нит. За счет высокого разрешения картинка не рассыпается на отдельные пиксели. Есть режим работы Always on Display.

При эксплуатации на улице изображение остается хорошо читаемым под прямыми солнечными лучами. Мелкий шрифт и элементы интерфейса разборчивы. С часами комфортно работать при разных условиях эксплуатации.

Автономность

Софт

Доступны регулировки по яркости и дополнительным параметрам. Выставляется время до автоматического выключения, а также включение поворотом руки или одним касанием.KOSPET TANK T3 ULTRA 2 оснащены аккумулятором с емкостью 470 мАч. Производителем заявлено две недели автономной работы, на практике при контроле тренировок и яркости выше среднего хватало на 8 дней работы без зарядки. В более щадящем режиме протянуть заявленное время будет проработать можно. Сеанс зарядки занимает полтора часа.Владельцу необходимо будет провести настройку и синхронизацию через приложение KOSPET FIT. Доступно для iOS и Android. Сопряжение проходит по Bluetooth сканированием кода с экрана. Быстро и просто. Интерфейс приложения на русском языке.

Здесь характерный интерфейс с акцентом на вывод сводной информацией по активности за день и интервалам времени. Любые данные доступны в подробном виде. Сам набор редактируется, есть возможность убрать не актуальные.

В разделе СПОРТ предлагаются тренировочные программы. Тут 170 различных вариантов. Шесть из них можно выставить в избранное. В этих тренировках помимо времени, сожжённых калорий, количества шагов идет учет пульса. Задаются цели на день. Ведется анализ и корректировка плана.

Есть двойной GPS, который увеличивает точность контроля при тренировках на открытом воздухе, бег, велопоездки, шаги.

В настройках выбираются циферблаты для KOSPET TANK T3 ULTRA 2. Здесь же выбираются приложения, которые будут выводить уведомления. Настройка дополнительных параметров и активности.

Интерфейс

Поддерживается синхронизация со сторонними сервисами, такими как Apple Health, Google Fit и Starva.В часах используется собственная операционная система, адаптированная под работу с круглым экраном. Доступен хороший выбор циферблатов, там и классика, и акцентирование активности.

Взаимодействовать можно свайпами, касанием к экрану и с помощью кнопок. Сделано все интуитивно.

Перелистывая экран можно смотреть сводные данные по активности, проводить замер пульса, посмотреть много других.

Несколько вариантов оформления списка приложений. Облако, список и карусель. С него можно запускать мониторинг здоровья, а также запускать нужный функционал.

Итоги

С часов можно звонить по Bluetooth, используя их для громкой связи. Замерить уровень кислорода в крови, посмотреть пагоду, компас, барометр. Управлять воспроизведением.KOSPET TANK T3 ULTRA 2 – продвинутые умные часы, выполненные в корпусе с круглым экраном и с защитой от воды и падений. Двойной GPS, контрастный AMOLED, барометр, хорошие показатели автономной работы, простой подбор ремешков, компас, приложение для смартфона.